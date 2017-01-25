Спортсмены, общественники и творческие личности: в казанской «Пирамиде» наградили «студентов года»

Сегодня в КРК «Пирамида» прошло вручение студенческой премии РТ «Студент года». В этом году премия собрала рекордное количество заявок – попробовать свои силы в конкурсе решили 567 участников из 18 городов и районов Татарстана. «Студентом года» в республике в 2016 году стал Нафис Сиразетдинов (КФУ).