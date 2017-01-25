Коллегия МВД по РТ: борьба с вандализмом, разработка «обнальщиков» и «главное не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады»

Сегодня МВД по Республике Татарстан провело итоговую коллегию, в которой принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

По словам главы ведомства Артема Хохорина, в МВД по РТ поступило 150 заявлений от вкладчиков Татфондбанка, все они находятся на рассмотрении. Процессуальные решения будут приняты после «осмысления всей ситуации». В свою очередь Рустам Минниханов, выступая на коллегии, потребовал от сотрудников ведомства принять меры для раскрытия факта вандализма на Ново-Татарском кладбище в Казани, а также попросил полицейских «исключить попытки вербовки» татарстанцев представителями международных террористических структур.