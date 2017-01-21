Настоящее и будущее парка: жители Танкодрома проектируют зону отдыха «под себя»

19:20, 21.01.2017 29 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в казанской гимназии № 8 состоялось обсуждение развития парка у ЖК «Комсомолец», который находится рядом с улицами Комарова, Курчатова и Карбышева. Встречу организовала команда помощника президента Наталии Фишман.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 янв
    хорошая практика..молодцы!!
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  • Анонимно 22 янв
    А где Фишман?
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