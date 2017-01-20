​Зловещие дебри и цветущие поляны: в галерее «Хазинэ» появился свой «Лес»

18:11, 20.01.2017 31 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «Лес», на которой представлена живопись Антона Леухина и керамика Надии Миниахметовой. Их произведения создают особое метафизическое пространство, имеющее отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.

Антон Леухин и Надия Миниахметова родом из Татарстана, сейчас живут и работают в Санкт-Петербурге.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 янв
    Керамика восхитительная, а живопись...Не хочется обижать автора, но не равноценна керамике. Она не соответствует стилю и содержанию творчества Миниахметовой.
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