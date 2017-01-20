​Зловещие дебри и цветущие поляны: в галерее «Хазинэ» появился свой «Лес»

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «Лес», на которой представлена живопись Антона Леухина и керамика Надии Миниахметовой. Их произведения создают особое метафизическое пространство, имеющее отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.



Антон Леухин и Надия Миниахметова родом из Татарстана, сейчас живут и работают в Санкт-Петербурге.