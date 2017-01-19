Крещенская ночь в Раифе: ледяной крест, молебен с митрополитом Феофаном и селфи в проруби

07:39, 19.01.2017 39 4
1/39
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодняшней ночью во многих храмах проходил чин освящения воды, православные начали отмечать один из больших праздников – Крещение. Сотни людей собрались на службу в Раифский Богородицкий монастырь, чин освящения воды здесь совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Как всё красиво устроили
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    я бы тоже окунулся, а где можно?
    Ответить
    Анонимно 19 янв
    В ближайшей проруби.
    Ответить
  • Анонимно 19 янв
    С праздником Крещения Господня!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи