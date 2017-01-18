Вик Уайлд и Алена Заварзина на «Свияжских холмах»: под Казанью стартовал чемпионат России по сноуборду

Вчера в Казани в комплексе стартовал чемпионат России по сноуборду. Сегодня представителям казанских СМИ предоставили возможность увидеть подготовку к соревнованиям и побеседовать со спортсменами, в том числе со «звездной парой» сноубодистов - Виком Уайлдом и Аленой Заварзиной. В пресс-туре на "Свияжских холмах" побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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