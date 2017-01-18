Вик Уайлд и Алена Заварзина на «Свияжских холмах»: под Казанью стартовал чемпионат России по сноуборду

18:22, 18.01.2017 40 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Вчера в Казани в комплексе стартовал чемпионат России по сноуборду. Сегодня представителям казанских СМИ предоставили возможность увидеть подготовку к соревнованиям и побеседовать со спортсменами, в том числе со «звездной парой» сноубодистов - Виком Уайлдом и Аленой Заварзиной. В пресс-туре на "Свияжских холмах" побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    уникальные ребята. Надо смотреть это чудо.
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  • Анонимно 19 янв
    Чемпионат России по сноуборду в Казане? Это наверное какой нибудь беговой сноуборд, когда надеваешь на каждую ногу сноуборд, и бежишь.... Для чемпионата надо горки побольше насыпать......
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  • Анонимно 19 янв
    Максим Платонов, фото №38 - освещение божественно, удачно пойман момент!
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