Вик Уайлд и Алена Заварзина на «Свияжских холмах»: под Казанью стартовал чемпионат России по сноуборду

Вчера в Казани в комплексе стартовал чемпионат России по сноуборду. Сегодня представителям казанских СМИ предоставили возможность увидеть подготовку к соревнованиям и побеседовать со спортсменами, в том числе со «звездной парой» сноубодистов - Виком Уайлдом и Аленой Заварзиной. В пресс-туре на "Свияжских холмах" побывал фотокорреспондент «Реального времени».

