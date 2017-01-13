С грустью о будущем: в Казани прошла Коллегия отделения ПФР

14:36, 13.01.2017 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани состоялось расширенное заседание совета Отделения ПФР по Республике Татарстан с участием премьер-министра Республики Татарстан Ильдара Халикова. Основной повесткой заседания были итоги работы отделения за 2016 г. и основные задачи, стоящие перед ведомством на 2017 г.

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