Дружелюбие по стандарту: Адель Вафин проинспектировал 18-ю поликлинику Казани

13:22, 11.01.2017 19 5
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня журналисты вместе с помощником президента РТ Лейлой Фазлеевой и министром здравоохранения РТ Аделем Вафиным побывали в 18-й городской поликлинике, ставшей пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника».

Результатами внедрения программы «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт» должны стать сокращение длительности ожидания приема, увеличение длительности приема врача, улучшение комфорта пребывания в поликлинике.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 11 янв
    это должно быть нормой в любом медицинском учреждении
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  • Анонимно 11 янв
    извините, но это показуха: поднимитесь в этой поликлинике на верхние этажи - там все ужасно
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    Анонимно 11 янв
    Неправда, были - все так же чисто чинно и красиво)
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  • Анонимно 11 янв
    Молодцы, держат марку!
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  • Анонимно 11 янв
    сделали все для галочки.
    Врач сидел ,еле-еле печатал , полчаса каждую букву искал
    половина экранов не работало
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