Дружелюбие по стандарту: Адель Вафин проинспектировал 18-ю поликлинику Казани

Сегодня журналисты вместе с помощником президента РТ Лейлой Фазлеевой и министром здравоохранения РТ Аделем Вафиным побывали в 18-й городской поликлинике, ставшей пилотной площадкой проекта «Дружелюбная поликлиника».
Результатами внедрения программы «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт» должны стать сокращение длительности ожидания приема, увеличение длительности приема врача, улучшение комфорта пребывания в поликлинике.
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комментарии
Врач сидел ,еле-еле печатал , полчаса каждую букву искал
половина экранов не работало