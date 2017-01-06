Живые Харли Квинн, Гарри Поттер, викинги, сталкеры и героини аниме собрались на «Плутоне»

19:53, 06.01.2017 34 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, в центре современной культуры «Смена» прошел фестиваль гик-культуры «Плутон». Для любителей комиксов, компьютерных игр, аниме и сериалов подготовили гик-базар, турниры, конкурсы, настольные игры.

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