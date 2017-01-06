Тайна кремлевского подземелья: в Пушечном дворе теперь можно увидеть старинную литейную яму

Сегодня в музее Пушечного двора Казанского кремля открыли после реконструкции литейную яму. Крупнейшая сохранившаяся в России до наших дней литейная яма ранее была скрыта от глаз посетителей.

При помощи мультимедийного оборудования посетители музея могут перенестись на несколько веков назад и увидеть процесс изготовления пушек, а также посмотреть увлекательный ролик об истории Пушечного двора.