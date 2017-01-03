«Сказочный городок» на Кремлевской набережной: дом эльфов, фабрика игрушек и настоящие северные олени

Уже вторую зиму на Кремлевской набережной Казани работает «Сказочный городок». В нем, помимо дома Деда Мороза, есть деревня эльфов, где в каждой из теплых избушек находится творческая мастерская. В городке есть кинотеатр с новогодними фильмами и театр эльфов с новогодними спектаклями. Также здесь располагаются каток и самая большая в городе ледяная горка.