«Сказочный городок» на Кремлевской набережной: дом эльфов, фабрика игрушек и настоящие северные олени

22:15, 03.01.2017 38 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Уже вторую зиму на Кремлевской набережной Казани работает «Сказочный городок». В нем, помимо дома Деда Мороза, есть деревня эльфов, где в каждой из теплых избушек находится творческая мастерская. В городке есть кинотеатр с новогодними фильмами и театр эльфов с новогодними спектаклями. Также здесь располагаются каток и самая большая в городе ледяная горка.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 янв
    Как круто! Не зря Казань в топе... Правда говорят, что машины иногородцев эвакуировали с особой тщательностью.....
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