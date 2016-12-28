«Городская панорама»: «Расписание уроковъ», парящая «Кул Шариф» и перекус в компании кондуктора трамвая

C 4 января в Казани открывается выставочно-зрелищный комплекс «Городская панорама», где гости и жители столицы Татарстана смогут как увидеть макеты современной архитектуры города, так и познакомиться с Казанью XIV – XVIII веков. Фотокорреспондент «Реального времени» прогулялся по коридорам и залам здания.
Комплекс находится по адресу Казань, ул. Дзержинского, 7.
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