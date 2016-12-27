Подарок ко Дню спасателя: пожарным Татарстана вручили новую спецтехнику

13:03, 27.12.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В День спасателя автопарк подразделений Казанского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Татарстану пополнился 16 единицами спецтехники. Ключи от новых автомобилей пожарным вручил премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Всего пожарные получили восемь автоцистерн, две автолестницы, две аварийно-спасательные машины, автомобиль первой помощи, пожарный штабной автомобиль, судно на воздушной подушке, а также беспилотный автомобиль.

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