Новый ЛЕС на Горках: последние распоряжения Наталии Фишман, «Осторожно, лыжники!» и море детского смеха

17:12, 25.12.2016 44 13
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани открылся новый парк - Горкинско-Ометьевский. За несколько часов до официальной церемонии фотокорреспондент "Реального времени" побывал в парке и увидел наряду с работниками "Горводзеленхоза", завершающими последние приготовления, резвящихся детей и довольных лыжников, уже освоивших новую зеленую зону.

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 25 дек
    Как хорошо оказывается было днем,потому что мы пришли к трём и это был ужас! Всех школьников из ближайших школ принудительно-добровольно пригнали в парк, народу не протолкнуться и разговоров только об одном: когда же приедет президент, чтобы можно было уйти домой. Мы планировали пройтись по парку прокатиться с горы, но президент задержался, потом задержался ещё раз уже в местном общепите тем временем все дети мёрзли у сцены, он вышел на сцену сказал 2 предложения никто и не помнит уже каких потому что все мечтали только о тёплом чае и уехал, мы все побежали по домам греться.
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    Анонимно 26 дек
    Все как обычно ничего удивительного
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  • Анонимно 26 дек
    В прошлом сезоне прокат лыж был в 3 (ТРИ!) раза дешевле + чай по 10 рублей. А теперь? Покататься на лыжах семьёй - 1200 отдай. Да ещё пересечения лыжни и каменных тротуаров с пешеходами не радуют. Взять лыжи напрокат школьник не сможет: паспорт в залог оставить нельзя, а других документов у него нет. Ну и для какого именно народа это сделано?
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  • Анонимно 26 дек
    В последние 2 сезона в этом лесу стояли вагончики с прокатом лыж по 50 руб./час, раздевалкой и чаем по 10 руб. В самом лесу лично я встречал полярную сову, а около пункта проката И.Метшина с сыном. Были участки лыжной трассы ровные, были горки, были тропинки пешеходные. Это был кусочек ДИКОЙ природы у меня перед домом. Теперь здесь прибавится народа. Есть тротуары, мосты и НИ ОДНОЙ УРНЫ. Кафе с чаем за 50 руб. и всякими пирожными с иностранными названиями - ребята, вы это серьёзно? После прогулки, особенно лыжной, хочется хочется блинчик с мясом и перемяч, а не чизкейк с панкейком за 200 руб. В общем, хотели как лучше, а получилось освоить/попилить средства и запрячь остатки природы в изъятие денег у населения.
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  • Анонимно 26 дек
    Как же все уродливо и безвкусно.
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  • Анонимно 26 дек
    Дрова на 1,5 года.

    Отчего такая однотипность эстетики?
    Под одних подрядчика заточено чтоли?
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    Анонимно 26 дек
    просто один и тот же дизайнер штампует, очень хорошая подружка фишман и инде. Отвратительно, им всем дружно только адовые футболки с опг штамповать, а не парки
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  • Анонимно 26 дек
    какие страшные деревянные конструкции, которые для детей! жуть просто, как ребенка на такие пустить? сплошные острые углы
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  • Анонимно 26 дек
    110 миллионов на парк! чтобы положить плитку? Сделать и так, то что было???
    Лыжня была? Была, и ее было больше - теперь из одного леса не попдаешь, не инчае как не сняв лыжи! Тропинки были? Были, и без плитки.
    Фонари были? Были, и их было никак не меньше. Прокат был? Был, может менее комфортный, но был.
    Из положительного - казанцы теперь знают о таком лесе, и лес не будут пилить. Но надо ли было тратить стоько денег???


    а еще удивляет, что в фишмановских парках нет места татарскому языку. Почему написали большими буквами "ЛЕС", а татарского названия "урман" -нет. Люди привыкают, что татарского языка нет в обиходе, и потом, естетсвенно, заявляют - зачем он нам в школе?
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    Анонимно 26 дек
    Потому что татарский язык не нужен. Ни в школах, ни где-либо.
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    Анонимно 26 дек
    ну ладно уж урман то сюда не приплетайте, согласен, что надо бы написать, но что при его отсутствии в школах протестуют против языка - бред. Я против татарского языка в школах для русских детей, но вовсе не из-за этого, считаю, что изучать его должны факультативом, а не обязаловкой.
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  • Анонимно 26 дек
    в очередной раз хочется спросить: "за что такие деньги?". На этих снимках что-то не видно ничего, что могло бы стоить 110 млн, либо специально цены взивнчивают на материалы, когда дело идёт о госзаказе, либо хз что. Когда тебе называют подобные цены, ожидаешь увидить нечто заоблачное, а тут... парочка горок, какие-то брёвна, мостик, плитка и деревянная дорожка. Сколько на это можно портатить? Ну пусть миллионов 20 или 30, а остальное куда ушло? На строительство кафе? Почему оно тогда не из чистого золота.
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  • Анонимно 03 янв
    хотелось согреться глинтвейном да и тот оказался без градусов, продрог как цуцык...благо что в соседнем магазине "боярыню" ухватил сразу два фанфура
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