Новый ЛЕС на Горках: последние распоряжения Наталии Фишман, «Осторожно, лыжники!» и море детского смеха

Сегодня в Казани открылся новый парк - Горкинско-Ометьевский. За несколько часов до официальной церемонии фотокорреспондент "Реального времени" побывал в парке и увидел наряду с работниками "Горводзеленхоза", завершающими последние приготовления, резвящихся детей и довольных лыжников, уже освоивших новую зеленую зону.
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комментарии
Отчего такая однотипность эстетики?
Под одних подрядчика заточено чтоли?
Лыжня была? Была, и ее было больше - теперь из одного леса не попдаешь, не инчае как не сняв лыжи! Тропинки были? Были, и без плитки.
Фонари были? Были, и их было никак не меньше. Прокат был? Был, может менее комфортный, но был.
Из положительного - казанцы теперь знают о таком лесе, и лес не будут пилить. Но надо ли было тратить стоько денег???
а еще удивляет, что в фишмановских парках нет места татарскому языку. Почему написали большими буквами "ЛЕС", а татарского названия "урман" -нет. Люди привыкают, что татарского языка нет в обиходе, и потом, естетсвенно, заявляют - зачем он нам в школе?