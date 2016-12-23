Open Space Market в Казани: «добрые елки», free hugs и «возьми с собой единорога»

21:07, 23.12.2016 20
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани начал работу Open Space Market. В преддверии Нового года здесь идет торговля изделиями ручной работы, креативными украшениями, елочными игрушками, милыми блокнотами, одеждой и многим другим Также для гостей проведут разные лекции и мастер-классы.

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