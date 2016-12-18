Рождественский презент: Сергей Манукян открыл джазовый фестиваль в Казанской ратуше

Сегодня в Казанской ратуше стартовал II музыкальный фестиваль Hotel de ville. Новый сезон открылся концертом джаз/соул-музыканта, вокалиста, пианиста и барабанщика Сергея Манукяна. В преддверии новогодних праздников Манукян в сопровождении Павла Чекмаковского (гитара), Валерия Гроховского (клавишные) и Сергея Остроумова (барабаны) представил казанцам специальную программу «Jazz на Рождество».
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