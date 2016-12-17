Мода по-мусульмански: от детской до свадебной

21:04, 17.12.2016 51 2
1/51
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел международный фестиваль мусульманской одежды Islamic Clothes Fashion. Отборочный тур прошли 20 из 60 заявившихся дизайнеров. В гала-шоу фестиваля были представлены коллекции кутюрье из Турции, ОАЭ, Башкортостана, Москвы, Ульяновской области, Астрахани, Удмуртии и других регионов и стран.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17 дек
    А спонсор мероприятия портьерный салон...? И это 21 век?.. Серьезно?... Днище какоето... О, и там директор вроде АйТи парка засветился?.... Ну дно вообще.....
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    удивительно, столько безвкусицы, дизайнерской работы вообще не видно! Детские модели еще как-то более менее, со вкусом, остальное китч! Жалко, что такие мероприятия не продуманы и не подготовлены на профессиональном уровне. Какой- то самодеятельный лубок!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи