В Галерее современного искусства началась «хрущевская оттепель»

Сегодня в Галерее современного искусства открылась заключительная выставки из цикла «История России в фотографиях. Фотолетопись России». В экспозиции, охватывающей послевоенные годы вплоть до 1964-го, представлены работы классиков российской фотографии – Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича, Виктора Ахломова, Валерия Генде-Роте, Роберта Диамента, Эммануила Евзерихина, Владислава Микоши, Александра Устинова.

В экспозицию вошли фотографии из фондов МАММ/МДФ, а также Агентства «ФотоСоюз», Государственного литературного музея, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского федерального ядерного центра, пресс-службы ГУМа, театра «Современник», частных собраний.