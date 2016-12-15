В Галерее современного искусства началась «хрущевская оттепель»

Сегодня в Галерее современного искусства открылась заключительная выставки из цикла «История России в фотографиях. Фотолетопись России». В экспозиции, охватывающей послевоенные годы вплоть до 1964-го, представлены работы классиков российской фотографии – Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича, Виктора Ахломова, Валерия Генде-Роте, Роберта Диамента, Эммануила Евзерихина, Владислава Микоши, Александра Устинова.
В экспозицию вошли фотографии из фондов МАММ/МДФ, а также Агентства «ФотоСоюз», Государственного литературного музея, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского федерального ядерного центра, пресс-службы ГУМа, театра «Современник», частных собраний.
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Вспоминал с ностальгией...
Старею...
Вспоминал с ностальгией...
Старею...