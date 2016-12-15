В Галерее современного искусства началась «хрущевская оттепель»

20:47, 15.12.2016 26 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Галерее современного искусства открылась заключительная выставки из цикла «История России в фотографиях. Фотолетопись России». В экспозиции, охватывающей послевоенные годы вплоть до 1964-го, представлены работы классиков российской фотографии – Дмитрия Бальтерманца, Льва Бородулина, Всеволода Тарасевича, Виктора Ахломова, Валерия Генде-Роте, Роберта Диамента, Эммануила Евзерихина, Владислава Микоши, Александра Устинова.

В экспозицию вошли фотографии из фондов МАММ/МДФ, а также Агентства «ФотоСоюз», Государственного литературного музея, Российского государственного архива кинофотодокументов, Российского федерального ядерного центра, пресс-службы ГУМа, театра «Современник», частных собраний.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 дек
    Практически все фотографии были в свое время опубликованы в журнале "Советское фото" за 1960-е гг.
    Вспоминал с ностальгией...
    Старею...
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Практически все фотографии были в свое время опубликованы в журнале "Советское фото" за 1960-е гг.
    Вспоминал с ностальгией...
    Старею...
    Ответить
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