Исторический никах в «Кул-Шарифе»: за 9 тысяч километров от дома, но в присутствии посла

16:21, 15.12.2016 36 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в мечети «Кул-Шариф» впервые зарегистрирован брак пары из Индонезии. Ранее молодые никогда не были в России. На церемонии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди, специально для этого прибывший в Татарстан.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 дек
    как романтично!)
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  • Анонимно 15 дек
    Красивые 8-)
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  • Анонимно 15 дек
    ого, даже так? круть
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  • Анонимно 15 дек
    наряды обалденные
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  • Анонимно 15 дек
    взрослые молодожены. но церемония оч красивая, еще солнце, пробивающееся сквозь окна, детки чудо, одеты все красиво
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  • Анонимно 15 дек
    Интересно.
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  • Анонимно 15 дек
    здОрово!!! не всё время же только на Бали свадьбы играть !!! Татарстан рулит!!!!!!!
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  • Анонимно 16 дек
    В смысле, у них брак по Российскому законодательству?
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