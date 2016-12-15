Исторический никах в «Кул-Шарифе»: за 9 тысяч километров от дома, но в присутствии посла

Сегодня в мечети «Кул-Шариф» впервые зарегистрирован брак пары из Индонезии. Ранее молодые никогда не были в России. На церемонии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезия в Российской Федерации Мохамад Вахид Суприяди, специально для этого прибывший в Татарстан.