XII сессия Казгордумы: налоги и бюджет, госнаграды и прощание с Сергеем Лобовым

Сегодня в городской Ратуше прошла XII сессия Казанской городской Думы. В сессии приняли участие премьер-министр РТ Ильдар Халиков, заместитель председателя госсовета РТ Юрий Камалтынов. В повестке дня сессии 16 вопросов, среди которых "О Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года", "О налогах", "О бюджете муниципального образования Казани" и др. Также в ходе сессии вручили государственные и городские награды.