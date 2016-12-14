Приготовить и сервировать: в Казани определят «Звезд гостеприимства»

11:44, 14.12.2016 26
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани стартовал второй городской конкурс профессионального мастерства среди работников предприятий туристской индустрии "Звезды гостеприимства". П о результатам конкурсных испытаний будут определены лучшие администратор гостиницы, горничная, менеджер по внутреннему и въездному туризму, гид-экскурсовод, официант, бармен, повар и менеджер ресторана.

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