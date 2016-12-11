Маулид в зимнем Болгаре: заседание по исламской академии, молитва и праздничный салют

Сегодня в Белой мечети Болгара прошли торжества, посвященные празднику Маулид ан-Наби – дню рождения основоположника ислама - пророка Мухаммада. Перед началом праздника в конференц-зале комплекса «Ак мечеть» состоялось заседание Совета учредителей Болгарской исламской академии. В заседании приняли участие председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий России Талгат Таджуддин, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России Рушан Аббясов. На заседание также были приглашены госсоветник Республики Татарстан, Минтимер Шаймиев, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, помощник президента РТ Камиль Исхаков, председатель Совета по исламскому образованию ректор РИИ Рафик Мухаметшин, профессор Иорданского университета Абдурразак Абдуррахман.
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