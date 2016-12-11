Зимний книжный фестиваль в «Смене»: что заинтересовало Якова Геллера на ярмарке интеллектуальной литературы

19:35, 11.12.2016 32 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В минувшие выходные в Казани прошел Зимний книжный фестиваль — шестой фестиваль интеллектуальной литературы, организованный Центром современной культуры «Смена». В этот раз программа фестиваля и книжной ярмарки сфокусирована на самообразовании и науке: российские издательства представляют научно-популярную, научную и художественную литературу, которую не найти в рядовом книжном магазине.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 дек
    И чего? Что там такого было? И Что Геллера-то заинтересовало?
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  • Анонимно 12 дек
    Действительно!
    Что может заинтересовать Геллера на выставке именно интеллектуальной литературы?
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