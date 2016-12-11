Зимний книжный фестиваль в «Смене»: что заинтересовало Якова Геллера на ярмарке интеллектуальной литературы

В минувшие выходные в Казани прошел Зимний книжный фестиваль — шестой фестиваль интеллектуальной литературы, организованный Центром современной культуры «Смена». В этот раз программа фестиваля и книжной ярмарки сфокусирована на самообразовании и науке: российские издательства представляют научно-популярную, научную и художественную литературу, которую не найти в рядовом книжном магазине.