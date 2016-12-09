У казанских пенсионеров появился еще один «клуб по интересам»

11:33, 09.12.2016 50 4
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани открылся первый в городе гипермаркет компании «Эссен». Директор компании Вадим Махеев планирует, что ежедневно в магазин будут посещать до 5000 человек. Во время открытия с участием Вадима Махеева и заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева случился забавный казус. Когда вице-премьер расхваливал «Эссен» и Махеева, к журналистам и спикерам подошла бабушка и два раза крикнула: «А в «Пятерочке» дешевле!»

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    Значит, в Пятерочке дешевле? А в Магните?
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  • Анонимно 10 дек
    Меня обманули в Эссене в день открытия. Пробили 5 йогуртов вместо 2-ух. Чек номер 12.4.392 прд 09-12-2016 22:08.
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  • Анонимно 14 дек
    открытие магазина это конечно невероятно и эпохально, но зачем аж 50 снимков с такого мероприятия?
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    Анонимно 16 дек
    У Вас неприязнь к пенсионерам?
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