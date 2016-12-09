У казанских пенсионеров появился еще один «клуб по интересам»

Сегодня в Казани открылся первый в городе гипермаркет компании «Эссен». Директор компании Вадим Махеев планирует, что ежедневно в магазин будут посещать до 5000 человек. Во время открытия с участием Вадима Махеева и заместителя премьер-министра РТ Василя Шайхразиева случился забавный казус. Когда вице-премьер расхваливал «Эссен» и Махеева, к журналистам и спикерам подошла бабушка и два раза крикнула: «А в «Пятерочке» дешевле!»