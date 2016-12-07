Татарстано-Турецкий деловой форум – история продолжается. Представители бизнеса и власти двух республик вновь собрались в Казани

17:04, 07.12.2016 34
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше состоялся Татарстано-Турецкий деловой форум. Главной его темой стало потепление отношений между странами и перспективы их развития в экономической плоскости. В работе форума приняли участие премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым, президент РТ Рустам Минниханов.

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