Татарстано-Турецкий деловой форум – история продолжается. Представители бизнеса и власти двух республик вновь собрались в Казани

Сегодня в Казанской ратуше состоялся Татарстано-Турецкий деловой форум. Главной его темой стало потепление отношений между странами и перспективы их развития в экономической плоскости. В работе форума приняли участие премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым, президент РТ Рустам Минниханов.
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