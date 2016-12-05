Тест-драйв для президента: Рустам Минниханов оценил Ford Kuga, который начали выпускать в «Алабуге»

Сегодня на заводе Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» торжественно запустили производство нового смарт-кроссовера Ford Kuga. Старт новому производству дали президент Татарстана Рустам Минниханов, замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов, президент и CEO Ford Sollers Марк Овенден, заместитель председателя Внешэкономбанка Татьяна Сахарова, генеральный директор ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев и глава Елабужского района Геннадий Емельянов.
Гости осмотрели производственные цеха и мощности завода «Форд» - цех сварки кузовов, цех сборки автомобилей, ознакомились с работой линии контроля качества и оценили экспозицию линейки Ford Transit и версии социального и специального назначения на базе модели.
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