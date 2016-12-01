Что происходит в «Марриотте»?

Под Казанским кремлем голландские арендаторы известного отеля и новые собственники развязали сражения с захватом здания и привлечением силовиков и судов. Сегодня журналистов пригласили в "Марриотт" на экстренную пресс-конференцию. На ней побывал и фотокорреспондент "Реального времени".