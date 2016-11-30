«ЭкспоСитиТранс — 2016»: «ГАЗовый» электробус, «трамвай-витязь» и «Железная дорога в шкатулке»

13:37, 30.11.2016 26
​В Москве на ВДНХ начала работу IV Международная выставка и конференция «ЭкспоСитиТранс – 2016». Это крупнейшая выставка в сфере общественного транспорта. Раз в два года на «ЭкспоСитиТранс» приезжают специалисты из 15 стран мира и представители более 100 транспортных компаний, чтобы проанализировать текущее состояние отрасли и выработать новые решения и направления развития. Экспозиция «ЭкспоСитиТранс — 2016» посвящена мобильному и экологичному транспорту и его интеграции в существующие городские системы. Традиционно здесь проходят премьерные демонстрации автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек и поездов, а также оборудования, технологий и сервисов для пассажиров. «Группа ГАЗ» представила на выставке электробус, созданный на базе автобуса "ЛИАЗ-529222" На стенде ОАО «Метровагонмаш» любой желающий может оценить достоинства современного низкопольного трехсекционного трамвая «Витязь М», который выйдет на столичные маршруты уже в 2017 году. Важной отличительной особенностью модели является особая конструкция трамвайной тележки, благодаря которой движение станет более комфортным для пассажиров и менее заметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий. Преимуществом шестидверного вагона станут удобная и быстрая посадка-высадка и, как следствие, рост скорости движения. Впервые на «ЭкспоСитиТранс» организована экспозиция Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!». Среди экспонатов, созданных школьниками и студентами специально для выставки, — модели городского и сельского транспорта, а также «транспорт будущего». Ключевым событием первого дня стала пленарная дискуссия «Инновационная мобильность. Как вывести ее оптимальную формулу». Заседание открыл министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов докладом о состоянии транспортной инфраструктуры России в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
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  • ​В Москве на ВДНХ начала работу IV Международная выставка и конференция «ЭкспоСитиТранс – 2016».
    Татьяна Мицук
  • Это крупнейшая выставка в сфере общественного транспорта.
    Татьяна Мицук
  • Раз в два года на «ЭкспоСитиТранс» приезжают специалисты из 15 стран мира и представители более 100 транспортных компаний, чтобы проанализировать текущее состояние отрасли и выработать новые решения и направления развития.
    Татьяна Мицук
  • Экспозиция «ЭкспоСитиТранс — 2016» посвящена мобильному и экологичному транспорту и его интеграции в существующие городские системы.
    Татьяна Мицук
  • Традиционно здесь проходят премьерные демонстрации автобусов, троллейбусов, трамваев, электричек и поездов, а также оборудования, технологий и сервисов для пассажиров.
    Татьяна Мицук
  • «Группа ГАЗ» представила на выставке электробус, созданный на базе автобуса "ЛИАЗ-529222"
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • На стенде ОАО «Метровагонмаш» любой желающий может оценить достоинства современного низкопольного трехсекционного трамвая «Витязь М», который выйдет на столичные маршруты уже в 2017 году.
    Татьяна Мицук
  • Важной отличительной особенностью модели является особая конструкция трамвайной тележки, благодаря которой движение станет более комфортным для пассажиров и менее заметным для жителей домов, расположенных вблизи трамвайных линий.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Преимуществом шестидверного вагона станут удобная и быстрая посадка-высадка и, как следствие, рост скорости движения.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Впервые на «ЭкспоСитиТранс» организована экспозиция Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!».
    Татьяна Мицук
  • Среди экспонатов, созданных школьниками и студентами специально для выставки, — модели городского и сельского транспорта, а также «транспорт будущего».
    Татьяна Мицук
  • Ключевым событием первого дня стала пленарная дискуссия «Инновационная мобильность. Как вывести ее оптимальную формулу».
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Заседание открыл министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов докладом о состоянии транспортной инфраструктуры России в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
    Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук
  • Татьяна Мицук

В Москве на ВДНХ начала работу IV Международная выставка и конференция «ЭкспоСитиТранс – 2016».

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