Студентки, артистки, спортсменки и просто красавицы! В Казани назвали имя «Красы студенчества Татарстана-2016»

Сегодня в КРК «Пирамида» прошло финальное шоу республиканского конкурса «Краса студенчества Татарстана-2016». Самой красивой студенткой республики 2016 года стала Виктория Романова, обучающаяся в Казанской академии ветеринарной медицины.
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комментарии
Старуха застукала за просмотром фотографий - пошла за сковородкой...
Но ничего - у меня под рукой всегда есть ведро...
А ведь 40 лет назад тоже была такой же красивой...
Но сейчас еще красивее!
Пойду посмотрю семейный альбом...