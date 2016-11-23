​За год до «часа икс». Равиль Зиганшин показал Виталию Мутко, как он готовится к ЧМ-2018

Сегодня зампредседателя Правительства РФ Виталий Мутко проинспектировал строящийся стадион "Самара Арена". Вместе с ним ход стройки осмотрели гендиректора АНО "Организационный комитет "Россия — 2018" Алексей Сорокин, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр строительства Самарской области Алексей Гришин и гендиректор ПСО "Казань" Равиль Зиганшин.



Компания Зиганшина возводит «Самара Арену» к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Через полтора года стадион должен принять 6 матчей мирового первенства — четыре группового этапа, в том числе и матч российской сборной, ⅛ финала и четвертьфинал.

Как пояснил Равиль Зиганшин, работы по строительству стадиона идут с незначительным отставанием от графика, и на сегодняшний день готовность объекта составляет 48-50%. Срок сдачи объекта – декабрь 2017 года.