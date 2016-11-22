Стефан Фокс в тюбетейке, «аутентичная» музыка и «бои восьми конечностей». В Казани открылся Кубок мира по муай тай

Сегодня в казанском "Баскет-холле" стартовали соревнования на Кубок мира по тайскому боксу. Почетными гостями церемонии стали заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, генеральный секретарь международной Федерации тайского бокса IFMA Стефан Фокс, депутат Госдумы РФ Ольга Павлова и президент филиала Российского союза боевых искусств по РТ, председатель конституционного суда РТ Фархат Хуснутдинов.

Кубок мира по тайскому боксу будет проходить в Казани до 26 ноября. На ринге встретятся 300 лучших бойцов планеты. Международные соревнования станут отборочными к Всемирным играм по неолимпийским видам спорта (IWGA), которые состоятся 20-30 июля 2017 года во Вроцлаве (Польша). Честь Республики Татарстан в составе сборной России отстаивает Марсель Валишин.