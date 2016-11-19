«Мы любим буги-вуги!» 30 пар из четырех стран померялись силами на казанском танцполе

Сегодня в Казани прошел первый международный турнир по буги-вуги Kazan-2016. В нем принимают участие 30 пар из России, Финляндии, Италии и Украины. Россию на соревнованиях представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Балашихи, Ярославля, Тулы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани. Честь столицы Татарстана защищали Рамис Кадыров и Елена Обрезкова из клуба Boogie bee.