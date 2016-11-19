«Мы любим буги-вуги!» 30 пар из четырех стран померялись силами на казанском танцполе

20:25, 19.11.2016 55 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел первый международный турнир по буги-вуги Kazan-2016. В нем принимают участие 30 пар из России, Финляндии, Италии и Украины. Россию на соревнованиях представили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Балашихи, Ярославля, Тулы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Казани. Честь столицы Татарстана защищали Рамис Кадыров и Елена Обрезкова из клуба Boogie bee.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 нояб
    Эх, где моя молодость.
    Красота!
    радостные и приветливые лица на фотографиях.
    Спасибо.
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