BFFT.space представляет: и на домах растут деревья, «муравейник» из папье-маше и Волжская Венеция в Зеленодольске

Сегодня в Казанском архитектурно-строительном университете открылось первое в России экспериментальное архитектурное пространство BFFT.space. Здесь на площади в 600 кв. м в ближайшее время будут сконцентрированы лучшие практики и инструменты современной инженерии, архитектуры и урбанистики.
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