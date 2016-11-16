BFFT.space представляет: и на домах растут деревья, «муравейник» из папье-маше и Волжская Венеция в Зеленодольске

16:06, 16.11.2016 33 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском архитектурно-строительном университете открылось первое в России экспериментальное архитектурное пространство BFFT.space. Здесь на площади в 600 кв. м в ближайшее время будут сконцентрированы лучшие практики и инструменты современной инженерии, архитектуры и урбанистики.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16 нояб
    девушки какие, все как на подбор!
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    это не женское дело!
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    Анонимно 16 нояб
    да почему нет, если с умом подходить?...
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  • Анонимно 16 нояб
    Крутая инициатива.
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  • Анонимно 16 нояб
    Красивые проекты
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    даже не верится, что это у нас
    Ответить
  • Анонимно 17 нояб
    высокий уровень. Не зря высокий конкурс при поступлении.
    Ответить
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