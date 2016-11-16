BFFT.space представляет: и на домах растут деревья, «муравейник» из папье-маше и Волжская Венеция в Зеленодольске

Сегодня в Казанском архитектурно-строительном университете открылось первое в России экспериментальное архитектурное пространство BFFT.space. Здесь на площади в 600 кв. м в ближайшее время будут сконцентрированы лучшие практики и инструменты современной инженерии, архитектуры и урбанистики.