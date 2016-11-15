Москва и Улус Джучи – сотрудничество и противостояние. Булат Рахимзянов представил свою новую книгу

Сегодня в Институте истории АН РТ прошла презентация книги Булата Рахимзянова «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV-XVI вв.». Книга предназначена как специалистам – исследователям мира наследников Золотой Орды и историкам Московского государства XV-XVI вв., так и просто любителям средневековой истории Евразии – она написана доступным языком и предлагает читателю широкие концептуальные обобщения.