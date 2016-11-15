Москва и Улус Джучи – сотрудничество и противостояние. Булат Рахимзянов представил свою новую книгу

21:32, 15.11.2016 17 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Институте истории АН РТ прошла презентация книги Булата Рахимзянова «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV-XVI вв.». Книга предназначена как специалистам – исследователям мира наследников Золотой Орды и историкам Московского государства XV-XVI вв., так и просто любителям средневековой истории Евразии – она написана доступным языком и предлагает читателю широкие концептуальные обобщения.

комментарии 28

комментарии

  • Анонимно 16 нояб
    Поздравляю.
    Судя по названию книга актуальна и интересна.
    Где можно купить?
    Спасибо.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Покупайте здесь:
    http://www.ozon.ru/context/detail/id/136744929/
    http://www.labirint.ru/books/560064/

    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Спасибо за информацию.
    Посмотрел.
    Цены приемлемые, хотя и отличаются на разных сайтах на 30%.

    А в Казани где можно купить?
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    в Казани нигде (( нет запросов от магазинов
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Очень жаль.
    Как же так?
    Профессоров в Казани больше чем дворников, а "запросов" нет.
    Такие книги должны быть в каждой казанской профессорской библиотеке вне зависимости от специализации - историк или физик.
    Или я отстал от "настоящей" жизни?
    Хотя судя по количеству профессоров на презентации похоже это так...
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  • Анонимно 16 нояб
    Почему мужики такие грустные? Ведь происходит радостное событие.
    И почему за "круглым столом" нет женщин?
    Хм, ответ на первый вопрос уже получен...
    Надо идти в университет на исторический факультет - там "дам" много.

    Просмотрел еще раз внимательно фотографии - очень похоже на заседание масонской ложи.
    Окна зашторены, во главе сидит "мастер" и два заместителя-"подмастерья".
    За ними знамена "ложи" и огромные часы, напоминающие о мимолетности и необратимости Времени.
    "Братья-ученики" внимательно внимают истинам, изрекаемые "учителями".
    После заседания ложи обычно бывает товарищеский ужин - продолжение общения мастера и подмастерьев с учениками.
    Интересно - был ли фуршет или пили и закусывали сидя?

    У Исхакова золотые часы и золотые пуговицы на кофте.
    Зато у автора под пиджаком футболка.

    К чему все это пишу.
    Какой-то "поток сознания"...
    Отголоски осени, наверное...
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    оч милые камменты))) Отвечаю: было чаепитие с пирожными и печеньем. Кто-то стоял, а кто-то сидел - по желанию))) чая хватило на всех. Дамир Мавлявеевич любит часы, их у него (по всем правилам))) несколько)
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Ну значит все традиции соблюдены.
    Еще раз примите мои поздравления с выходом интересной книги.
    Не читал, но судя по тому, кто к ней "руку приложил" по иному и быть не может.
    Попытаюсь купить.
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    Я уже написал, не пропустили. Автор не интересен. Вообще историков развелось, пруд пруди. Выдают на гора свои труды , как шахтеры -уголь.
    А настоящие творцы науки: математики, физики что-нибудь выдают?
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    К сожалению, вы правы. Вы выдвигают теорию тех историков, которая близка сегодняшнему политическому веянию.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    А разве по другому может быть в исторической науке?

    В советское время писали о доярках и чекистах, в капиталистическое - о ханах и капиталистах.
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    Вроде, на Озоне и Лабините уже есть. Цен не знаю.
    Что до комментов — туть Вы не правы. Знаю и Булата Раимовича, и Дамира Мавлявеевича. Милые люди, занимающиеся любимым делом. Талантливые ученые. Много сделавшие для изъятия вранья из истории своего народа, да и истории средних веков всей России. Историков на самом деле толковых не так много. Булат, наряду с А.Беляковым — настоящий спец по истории Касимовского ханства. А вот любителей составлять исторические книги из других книг и называть себя "авторами" — развелось, это правда. Булат — не из тех. Он всегда впереди.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Согласен - книги Булата читать легко и интересно.
    Ответить
  • Анонимно 16 нояб
    Фото тоже норм. Если это "масонская ложа" — слава Богу. Оказаться рядом с такими "масонами" — вовсе не грех.
    В ИИ АН, небось, эти часы стоят давно. Выражение же от подковырщика достойно повторения: =За ними знамена "ложи" и огромные часы, напоминающие о мимолетности и необратимости Времени= ! Если так: жаль, что нас там не было — пропустили эпохальное событие! :D
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    И мне жаль, что не был на презентации.
    Действительно интересное событие, но вряд ли "эпохальное".
    Какая эпоха сменила другую эпоху?

    "Подковырнуть" можно?
    Книга называется "«Москва и татарский мир".
    Вроде нормально.

    Понятно, что такое "Москва" столица одного из "русских" княжеств, одно время входивших в Монгольское государство - Золотую Орду .
    Понятно, что такое "татарский мир" - это мир тюрок, одного из многочисленных этносов подданных Монгольской империи Чингизхана, а затем нового Монгольского государства (тоже империи, но значительно меньше) Золотая орда.

    Но что же мы читаем в аннотации к книге:

    "...Работа рассматривает связи между Москвой и татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды (Большой Ордой и ее преемником Астраханским ханством, Крымским, Казанским, Сибирским, Касимовским ханствами, Ногайской Ордой), в XV-XVI вв. ...".

    Татарскими государствами...
    Но по-крайней мере часть из перечисленных новых государств были не татарскими, а монгольскими (Большая Орда, Крымское, Казанское, Касимовское ханства и др.) - там ханами были монголы-чингизиды потомки Чингизхана.

    Да в Монгольских государствах большинство населения составляли тюрки-татары, но было много и других этносов.

    Разве можно с исторической (научной) точки зрения называть Казанское ханство, организованное и управляемое монголами-чингизидами Татарским государством?
    Нет нельзя - это было типичное Монгольское государство, по крайней мере в первоначальный период его существования.

    В науке известно только одно "Татарское государство" располагавщееся в Среднем Поволжье - это Волжско-Камская Булгария, сметенная с лица земли монгольскими завоевателями в 1230-х гг.

    На мой взгляд произошла подмена понятий - Монгольское государство на Татарское государство.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Мы говорим- татары, подразумеваем-монголы ;
    мы говорим монголы,подразумеваем-татары.
    Мы знаем подлинную историю татаро-монгол, а ты пичкаешь себя книжной выдумкой колонизаторов.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Монголы и тюрки (татары) совершенно разные этносы - даже языки совершенно разные.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Вот это по-нашему, по-масонски:

    Мы говорим Ленин - подразумеваем Партия,
    Мы говорим Партия - подразумеваем Ленин...

    Ленин живее всех живых...
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Вы сами-то поняли, что написали, "абориген"?

    Колонизаторами были монголы, которые колонизировали тюркское государство Волжско-Камская Булгария.
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    чё за троль тут вечно "монгольскую" тему пропихивает? монгольский монгол из Монголии? или кто-то другой?
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    "Монгольская" тема Вы тут совершенно правы, как ни крути, вечна.

    Золотую Орду создали монголы, Казанское ханство создали монголы.
    И даже Монгольскую империю, как это не странно, создали монголы во главе с великим Чингисханом...
    И что совсем уж удивительно - на улицах Казани множество лиц с монгольскими чертами...
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    Нет, я не монгольский монгол. Я "пропихиваю" исторический факт, что в 13 веке было татарское племя-монголы, откуда произошел Чигизхан, о чем написал и Лев Гумилев , и Гали Еникеев, и это вошло в семитомную историю татар, о чем совсем недавно написал Рафаэль Хакимов.
    А Вы всячески игнорируете, не признаете исторический факт.
    Ответить
    Анонимно 17 нояб
    Согласен - против исторических фактов не поспоришь.

    Золотую Орду создал и руководил ею внук монгола Чингизхана чингизид-монгол Бату-хан, а Казанское ханство создал их потомок чингизид-монгол Улу-Мухаммед.

    С этими историческими фактами спорить бесполезно и бессмысленно.
    По крайней мере пока...
    Но Клио дама капризная и непредсказуемая, как и всякая женщина...

    Современные казанские татары среди своих многочисленных предков имеют и монгол, которые разговаривали на своем - монгольском языке, не понятном тюркам.

    В 14-16 веках произошла "татаризация" (тюркофикация) монгольской правящей династии и их потомки заговорили по-татарски.
    Тюрки Поволжья ассимилировали монгол...
    В истории развития человечества обычная история.

    Эти исторические факты из школьной программы советской средней школы 1960-х годов.

    Не уж-то я все забыл и перепутал?
    В старости такое часто бывает...
    Ну по-крайней мере излагаю-то не злобно?
    А то старики часто того не замечая превращаются в диктаторов и ворчунов.
    Что, впрочем, совершенно от стариков не зависит...
    Ответить
    Анонимно 17 нояб
    Извините, но монгольские племена и тюркские (татарские) племена это совершенно разные этносы.
    И языки у них совершенно разные, друг друга не понимают.

    Но монголы с удовольствием брали себе в жены тюркских (татарских) женщин.
    Татарские женщины и способствовали "исчезновению" (ассимиляции) воинственных монгол...
    Ответить
    Анонимно 17 нояб
    Извиняем, так как у Вас идут процессы, когда концы не сходятся с концами, когда начало не стыкуется с концом.
    Как это обозначается по-медицински? Забыл.
    Ответить
    Анонимно 17 нояб
    Забыли?
    А Вы вернитесь туда, где лечились и там Вам быстро напомнят Ваш "медицинский" диагноз...

    Бездоказательно "вешать ярлыки", высказывать оценочные мнения, обвинять во всех "смертных грехах" и считать всех "по-медицински" могут или "начальники", впавшие в манию величия, или те, кто "забывает" свой диагноз.
    Но мнит себя "великим блогером"...
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  • Анонимно 16 нояб
    На счет часов made in Swiss у Исхакова — ценная инфа. Пора Его приглашать на передачу "Ком сәгате" на ТНВ :)
    Ответить
    Анонимно 16 нояб
    А огромные часы-то в ИИ стоят, остановились, время застыло на 9 часах 18 минутах...
    Чтобы это значило?
    Ответить
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