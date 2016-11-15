Москва и Улус Джучи – сотрудничество и противостояние. Булат Рахимзянов представил свою новую книгу

Сегодня в Институте истории АН РТ прошла презентация книги Булата Рахимзянова «Москва и татарский мир: сотрудничество и противостояние в эпоху перемен, XV-XVI вв.». Книга предназначена как специалистам – исследователям мира наследников Золотой Орды и историкам Московского государства XV-XVI вв., так и просто любителям средневековой истории Евразии – она написана доступным языком и предлагает читателю широкие концептуальные обобщения.
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комментарии
Судя по названию книга актуальна и интересна.
Где можно купить?
Спасибо.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/136744929/
http://www.labirint.ru/books/560064/
Посмотрел.
Цены приемлемые, хотя и отличаются на разных сайтах на 30%.
А в Казани где можно купить?
Как же так?
Профессоров в Казани больше чем дворников, а "запросов" нет.
Такие книги должны быть в каждой казанской профессорской библиотеке вне зависимости от специализации - историк или физик.
Или я отстал от "настоящей" жизни?
Хотя судя по количеству профессоров на презентации похоже это так...
И почему за "круглым столом" нет женщин?
Хм, ответ на первый вопрос уже получен...
Надо идти в университет на исторический факультет - там "дам" много.
Просмотрел еще раз внимательно фотографии - очень похоже на заседание масонской ложи.
Окна зашторены, во главе сидит "мастер" и два заместителя-"подмастерья".
За ними знамена "ложи" и огромные часы, напоминающие о мимолетности и необратимости Времени.
"Братья-ученики" внимательно внимают истинам, изрекаемые "учителями".
После заседания ложи обычно бывает товарищеский ужин - продолжение общения мастера и подмастерьев с учениками.
Интересно - был ли фуршет или пили и закусывали сидя?
У Исхакова золотые часы и золотые пуговицы на кофте.
Зато у автора под пиджаком футболка.
К чему все это пишу.
Какой-то "поток сознания"...
Отголоски осени, наверное...
Еще раз примите мои поздравления с выходом интересной книги.
Не читал, но судя по тому, кто к ней "руку приложил" по иному и быть не может.
Попытаюсь купить.
А настоящие творцы науки: математики, физики что-нибудь выдают?
В советское время писали о доярках и чекистах, в капиталистическое - о ханах и капиталистах.
Что до комментов — туть Вы не правы. Знаю и Булата Раимовича, и Дамира Мавлявеевича. Милые люди, занимающиеся любимым делом. Талантливые ученые. Много сделавшие для изъятия вранья из истории своего народа, да и истории средних веков всей России. Историков на самом деле толковых не так много. Булат, наряду с А.Беляковым — настоящий спец по истории Касимовского ханства. А вот любителей составлять исторические книги из других книг и называть себя "авторами" — развелось, это правда. Булат — не из тех. Он всегда впереди.
В ИИ АН, небось, эти часы стоят давно. Выражение же от подковырщика достойно повторения: =За ними знамена "ложи" и огромные часы, напоминающие о мимолетности и необратимости Времени= ! Если так: жаль, что нас там не было — пропустили эпохальное событие! :D
Действительно интересное событие, но вряд ли "эпохальное".
Какая эпоха сменила другую эпоху?
"Подковырнуть" можно?
Книга называется "«Москва и татарский мир".
Вроде нормально.
Понятно, что такое "Москва" столица одного из "русских" княжеств, одно время входивших в Монгольское государство - Золотую Орду .
Понятно, что такое "татарский мир" - это мир тюрок, одного из многочисленных этносов подданных Монгольской империи Чингизхана, а затем нового Монгольского государства (тоже империи, но значительно меньше) Золотая орда.
Но что же мы читаем в аннотации к книге:
"...Работа рассматривает связи между Москвой и татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды (Большой Ордой и ее преемником Астраханским ханством, Крымским, Казанским, Сибирским, Касимовским ханствами, Ногайской Ордой), в XV-XVI вв. ...".
Татарскими государствами...
Но по-крайней мере часть из перечисленных новых государств были не татарскими, а монгольскими (Большая Орда, Крымское, Казанское, Касимовское ханства и др.) - там ханами были монголы-чингизиды потомки Чингизхана.
Да в Монгольских государствах большинство населения составляли тюрки-татары, но было много и других этносов.
Разве можно с исторической (научной) точки зрения называть Казанское ханство, организованное и управляемое монголами-чингизидами Татарским государством?
Нет нельзя - это было типичное Монгольское государство, по крайней мере в первоначальный период его существования.
В науке известно только одно "Татарское государство" располагавщееся в Среднем Поволжье - это Волжско-Камская Булгария, сметенная с лица земли монгольскими завоевателями в 1230-х гг.
На мой взгляд произошла подмена понятий - Монгольское государство на Татарское государство.
мы говорим монголы,подразумеваем-татары.
Мы знаем подлинную историю татаро-монгол, а ты пичкаешь себя книжной выдумкой колонизаторов.
Мы говорим Ленин - подразумеваем Партия,
Мы говорим Партия - подразумеваем Ленин...
Ленин живее всех живых...
Колонизаторами были монголы, которые колонизировали тюркское государство Волжско-Камская Булгария.
Золотую Орду создали монголы, Казанское ханство создали монголы.
И даже Монгольскую империю, как это не странно, создали монголы во главе с великим Чингисханом...
И что совсем уж удивительно - на улицах Казани множество лиц с монгольскими чертами...
А Вы всячески игнорируете, не признаете исторический факт.
Золотую Орду создал и руководил ею внук монгола Чингизхана чингизид-монгол Бату-хан, а Казанское ханство создал их потомок чингизид-монгол Улу-Мухаммед.
С этими историческими фактами спорить бесполезно и бессмысленно.
По крайней мере пока...
Но Клио дама капризная и непредсказуемая, как и всякая женщина...
Современные казанские татары среди своих многочисленных предков имеют и монгол, которые разговаривали на своем - монгольском языке, не понятном тюркам.
В 14-16 веках произошла "татаризация" (тюркофикация) монгольской правящей династии и их потомки заговорили по-татарски.
Тюрки Поволжья ассимилировали монгол...
В истории развития человечества обычная история.
Эти исторические факты из школьной программы советской средней школы 1960-х годов.
Не уж-то я все забыл и перепутал?
В старости такое часто бывает...
Ну по-крайней мере излагаю-то не злобно?
А то старики часто того не замечая превращаются в диктаторов и ворчунов.
Что, впрочем, совершенно от стариков не зависит...
И языки у них совершенно разные, друг друга не понимают.
Но монголы с удовольствием брали себе в жены тюркских (татарских) женщин.
Татарские женщины и способствовали "исчезновению" (ассимиляции) воинственных монгол...
Как это обозначается по-медицински? Забыл.
А Вы вернитесь туда, где лечились и там Вам быстро напомнят Ваш "медицинский" диагноз...
Бездоказательно "вешать ярлыки", высказывать оценочные мнения, обвинять во всех "смертных грехах" и считать всех "по-медицински" могут или "начальники", впавшие в манию величия, или те, кто "забывает" свой диагноз.
Но мнит себя "великим блогером"...
Чтобы это значило?