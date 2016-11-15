К юбилею творческой карьеры: в театре оперы и балета выступил Филюс Кагиров

21:19, 15.11.2016 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в театре оперы и балета им. М. Джалиля в Казани выступил заслуженный артист РТ, обладатель премии им. Мусы Джалиля Филюс Кагиров. В концерте, приуроченном к 10-летию творческой жизни певца, прозвучали произведения татарской, русской и зарубежной классики.

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