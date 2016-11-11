Олег Морозов, Владимир Якунин, Ильшат Гафуров и другие: в «Корстоне» открылся съезд Российского общества политологов

12:38, 11.11.2016 36 7
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» открылся II съезд Российского общества политологов. В его работе принимает участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Более 400 представителей органов власти и научных работников из всех регионов России, а также из Бразилии, Беларуси, Молдовы, Великобритании, Франции и других стран будут обсуждать главную тему съезда: «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 11 нояб
    хотел бы я там быть, но я за несколько тысяч км
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  • Анонимно 11 нояб
    Как долго будет длиться съезд? Сколько дней
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  • Анонимно 11 нояб
    много участников, похоже!
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  • Анонимно 11 нояб
    очевидно все-таки не политологов. а "политиков" в полупустом зале
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  • Анонимно 11 нояб
    Сразу видно: политологи
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  • Анонимно 11 нояб
    что-то слушатели многие спят
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  • Анонимно 14 нояб
    Судя по фото №33, чрезвычайно интересные темы обсуждали.
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