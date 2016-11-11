Олег Морозов, Владимир Якунин, Ильшат Гафуров и другие: в «Корстоне» открылся съезд Российского общества политологов

Сегодня в казанском ГТРК «Корстон» открылся II съезд Российского общества политологов. В его работе принимает участие председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Более 400 представителей органов власти и научных работников из всех регионов России, а также из Бразилии, Беларуси, Молдовы, Великобритании, Франции и других стран будут обсуждать главную тему съезда: «Российская политика: повестка дня в меняющемся мире».