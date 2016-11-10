Пикник на обочине: несостоявшееся путешествие Лили Брик через фотокамеру Родченко – в галерее «Хазине»

19:44, 10.11.2016 30
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в галерее «Хазинэ» открылась выставка «Лилия Брик. Несостоявшееся путешествие», где представлена серия фотографий Александра Родченко.

Автомобиль «Рено» - главный герой серии фотографий Родченко 1929 года, был привезен Маяковским из поездки во Францию. Так Лиля Брик стала одной из первых автолюбительниц в Москве.

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