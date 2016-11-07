Замок закрывать на два оборота ключа…Казанских журналистов «отправили» в СИЗО

Сегодня УФСИН России по Республике Татарстан организовало для казанских журналистов пресс-тур в СИЗО-1. Следственный изолятор размещается в комплексе зданий тюремного замка, сооруженного в 1807 году, в годы царствования Александра I, и являющегося памятником архитектуры. В настоящее время СИЗО-1 на улице Япеева располагает административным корпусом, 4 режимными корпусами, хозяйственным двором.
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