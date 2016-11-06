Обманутые «не согласны на потом»: дольщики «ФОНа» вышли на очередной митинг

15:02, 06.11.2016 Сюжет: Крушение "ФОНа" 23 3
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня обманутые дольщики ЗАО "ФОН" вышли на очередной митинг. У памятника Муллануру Вахитову собрались несостоявшиеся жильцы ЖК "МЧС", "Молодежный", долгостроя по улице Достоевского.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06 нояб
    Молодцы все кто вышел! Холодно но пришли! Молодцы все и дольщики молодёжного и мчс! Только отстаивая свои права можно добиться справедливости и наказания всех виновных! Спасибо всем! И мне! Дольщик жк молодежный
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  • Анонимно 07 нояб
    Вот только вопрос, что нибудь изменится ли?
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  • Анонимно 12 нояб
    в жк МОЛОДЕЖНЫЙ позиция 3 дом стоит, а внутреннюю отделку не делают.
    Объясните в чем причина таких дел????
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