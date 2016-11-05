От Казани до Канады по «короткой воде»: Дворец водных видов спорта принимает всероссийский чемпионат по плаванию в 25-метровом бассейне

Сегодня во Дворце водных видов спорта открылся чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м). В церемонии открытия приняли участие президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, депутаты Госдумы Ирек Зиннуров, Ольга Павлова и министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов.

Турнир собрал 580 спортсменов из 62 субъектов России. Татарстан представляют сразу 37 пловцов, среди них участник Олимпиады-2016 Александр Красных, а также Елизавета Базарова, Ирина Приходько, Эрнест Максумов и другие татарстанские воспитанники.

Эти соревнования являются единственным отборочным стартом на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет с 6 по 11 декабря в Винздоре (Канада).