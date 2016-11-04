Казань, 4 ноября: крестный ход в День народного единства в честь Казанской иконы Божией Матери

Сегодня состоялся традиционный крестный ход от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанско-Богородицкого мужского монастыря с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Перед началом крестного хода митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Молитвенное шествие прошло мимо входа на станцию метро «Кремлевская» по улицам Баумана, Батурина, Карла Маркса, Миславского, Большая Красная и завершился традиционным молебном на месте явления иконы в 1579 году — на территории Казанского Богородицкого монастыря.