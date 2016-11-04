Казань, 4 ноября: крестный ход в День народного единства в честь Казанской иконы Божией Матери

15:28, 04.11.2016 46 9
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня состоялся традиционный крестный ход от Благовещенского собора Казанского кремля до Казанско-Богородицкого мужского монастыря с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери. Перед началом крестного хода митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил Божественную литургию в Благовещенском соборе Казанского Кремля.

Молитвенное шествие прошло мимо входа на станцию метро «Кремлевская» по улицам Баумана, Батурина, Карла Маркса, Миславского, Большая Красная и завершился традиционным молебном на месте явления иконы в 1579 году — на территории Казанского Богородицкого монастыря.

комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 04 нояб
    Мы были)
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  • Анонимно 04 нояб
    Какой праздник торжественный
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  • Анонимно 04 нояб
    я бы тоже с радостью прошел, жаль, не получилось в этом году
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  • Анонимно 04 нояб
    Ох уж этот бизнесмен Филарет.
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  • Анонимно 04 нояб
    А чего лица такие скорбные у всех, вроде праздник то светлый, радостный.
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  • Анонимно 04 нояб
    У некоторых батюшек лица в экран не помещаются.
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  • Анонимно 04 нояб
    Лица тусклые, флаг имперский. Ничего не забыли и ничему не научились.
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  • Анонимно 05 нояб
    tatar

    Как хорошо, что нет бестактных комментариев. Как было бы здорово, чтобы и на большие скопления мусульман во время Рамадана и Курбан-байрама в Москве местные жители реагировали бы также деликатно. Тем более, что причина толп мусульман на улицах Москвы в недостатке мечетей, а не в желании продемонстрировать количество своих адептов. Как было бы чудесно, чтобы в Москве наконец-то разрешили построить буддистский храм. Вот тогда, может быть, можно будет отпраздновать День народного единства.
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    Анонимно 07 нояб
    Золотые слова!
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