Татарский культурный код: от BANKROTа до Ходжи Насретдина, от «Галии-бану» до «Казан сэлгэсе»

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татарский культурный код: 110 лет первому татарскому театру». В экспозиции - уникальные архивные документы, афиши спектаклей, буклеты и программки, костюмы, в свое время задействованные в знаковых для театра постановках, фотографии, газеты, журналы и даже личные вещи знаменитых актеров: Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, Фатимы Ильской, Карима Тинчурина, Халиля Абжалилова и многих других.