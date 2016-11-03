Татарский культурный код: от BANKROTа до Ходжи Насретдина, от «Галии-бану» до «Казан сэлгэсе»

21:29, 03.11.2016 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татарский культурный код: 110 лет первому татарскому театру». В экспозиции - уникальные архивные документы, афиши спектаклей, буклеты и программки, костюмы, в свое время задействованные в знаковых для театра постановках, фотографии, газеты, журналы и даже личные вещи знаменитых актеров: Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, Фатимы Ильской, Карима Тинчурина, Халиля Абжалилова и многих других.

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