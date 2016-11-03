Татарский культурный код: от BANKROTа до Ходжи Насретдина, от «Галии-бану» до «Казан сэлгэсе»

Сегодня в Музее истории государственности Татарстана открылась выставка «Татарский культурный код: 110 лет первому татарскому театру». В экспозиции - уникальные архивные документы, афиши спектаклей, буклеты и программки, костюмы, в свое время задействованные в знаковых для театра постановках, фотографии, газеты, журналы и даже личные вещи знаменитых актеров: Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, Фатимы Ильской, Карима Тинчурина, Халиля Абжалилова и многих других.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым