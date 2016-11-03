​Как казанцы «за бугор» уезжали. Жителям города предложили любоваться новостройками с 65-метровой высоты

17:33, 03.11.2016 43 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани официально открылось круглогодичное колесо обозрения. Оно одно из самых высоких в мире (65 м) и оформлено в стилистике «Вокруг света»: каждая пассажирская кабинка представляет определенную страну.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 нояб
    почем билетики?
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  • Анонимно 04 нояб
    а градостроительный СОВЕТ ЖЕ НЕ СОГЛАСОВАЛ... И НЕ СЛУШАЛ... нагло так поставили и архитекторов не спросили - там охранная зона Казанского Кремля же... ОХРАННАЯ !!!
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