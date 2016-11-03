Из республики — в королевство. Визит Рустама Минниханова в страны Восточной Азии

Накануне завершился визит президента Татарстана Рустам Минниханов в государства Восточной Азии. В Шанхай (Китайская Народная Республика) глава РТ прибыл 1 ноября в составе российской делегации, которую возглавил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Основная цель рабочего визита – посещение 18-й Шанхайской международной промышленной ярмарки СIIF-2016. Республика Татарстан представлена на выставке стендами компаний «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод, ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ «Иннополис» и другими. Кроме того, Рустам Минниханов принял участие в Форуме по развитию индустрии инноваций и новых технологий, российско-китайском деловом форуме «Промышленное партнерство: новые возможности и проекты».

В этот же день Рустам Минниханов отправился в Королевство Камбоджа, где вместе с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым принял участие в ряде официальных встреч с руководством страны.

В Камбодже президент также побывал в крупном международном туристическом центре - городе Сиемреап, знаменитом древними храмовыми комплексами.