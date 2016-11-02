Concordia-2016: вечер с современным Чайковским от ГСО РТ

Сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева прошел третий концерт VI Международного фестиваля современной музыки имении Софии Губайдулиной Concordia. В этот вечер в исполнении Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского прозвучали произведения композитора Александра Чайковского: шесть вариаций на застольную тему для кларнета с оркестром, Двойной концерт для скрипки, альта и симфонического оркестра «Далекие сны детства», Концерт для контрабаса с оркестром, а также Симфония №3 и «Стан Тамерлана».
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