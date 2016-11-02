«Белая ночь в Норвегии», «Сирень» и Шаляпин: Русский музей представляет выставку импрессиониста Коровина

Сегодня в государственном музее изобразительных искусств РТ открылась выставка "Русский импрессионист Константин Коровин". В экспозиции представлено 48 картин из собрания Русского музея, среди которых такие, как "На берегу моря", "Ручей", "Белая ночь в Норвегии", портреты артиста Фёдора Шаляпина, артистки Татьяны Любатович, а также автопортрет, натюрморты "Сирень" и "Розы", декоративные панно "Скалы на берегу моря", "Птицы" и т.д.