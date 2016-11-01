«Я – Филипп Киркоров». Казанцам обоего пола предложили благоухать, как российская поп-звезда

20:38, 01.11.2016 28
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казань со своей шоу-программой «Я» приехал один из самых звездных исполнителей отечественной эстрады – Филипп Киркоров. Перед выступлением он презентовал свой новый аромат для мужчин и женщин.

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