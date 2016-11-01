«СКВЕРные» итоги: снег для Горкинско-Ометьевского леса, вода для Лебяжьего и изгнание маргиналов с Парина

17:22, 01.11.2016 101
Летом в ходе подготовки проекта благоустройства излюбленной для спортсменов территории проходило несколько встреч с местными жителями, по итогам многочасовых обсуждений стороны вроде бы пришли к консенсусу. Подрядчиком благоустройства Горкинско-Ометьевского леса было выбрано ООО «СК Прогресс». На это было выделено 115 млн рублей. На данный момент практически завершено строительство двух мостов через овраги. На месте можно увидеть металлические каркасы мостов, на которых устанавливаются ограждения в целях безопасности. Появились также беговые и выложенные плиткой дорожки. Между ними пока торчат провода, которые, судя по всему, в дальнейшем заменят фонари. В глубь леса проложены дощатые покрытия, ведется работа и по созданию тематических зон. Изначально заявлялось, что первую очередь работу планируют закончить в лучшем случае в сентябре, в худшем — до первого снега. Улицы уже замело снегом, но пока работы на объекте идут полным ходом. В мэрии города говорят, что первая очередь Горкинско-Ометьевского леса в итоге будет сдана к середине декабря. Излюбленное для казанцев место отдыха Лебяжье в программу по благоустройству парков и скверов не попало, но зато вошло в программу года водоохранных зон. Основные работы здесь касаются восстановления системы озер — планируется проложить полиэтиленовую трубу от озера Изумрудного (Юдинский карьер) к озеру Светлое Лебяжье. Будет построена насосная станция, установлены два насоса. Весной 2017 года во время паводка в озеро будет закачано более 400 тыс. куб. м воды. Стоимость этих работ оценивается почти в 50 млн рублей. Основную часть программы по благоустройству реализуют ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез». Сейчас в лесопарковой зоне можно увидеть начало работ по прокладке труб. Обустройства сквера на ул. Парина местные жители ждали давно. Проект зеленой зоны был представлен на обсуждение еще в апреле этого года, а сейчас люди уже во всю пользуются всеми благами обновленной территории. Вместо усыпанной бутылками и другим мусором темной аллеи, по которой раньше вечером боялись ходить люди, сделали дощатую дорожку с освещением. А еще — мощеную аллею с большим количеством лавочек,.. … детскую… … и спортивную площадки… … и специальную зону для выгула собак. Среди небольших скверов, которые также не обошла программа по реконструкции и благоустройству — территория под Кремлем вокруг памятника Асгату Галимзянову Татарстанский благотворитель всю свою жизнь помогал не только республиканским детдомам, но и нуждающимся по всему Советскому Союзу. Благоустроенное место с памятником назвали в его честь сквером Благотворителя и высадили там множество цветов. Поставили большую скамейку из лиственницы. Сделали освещение и установили памятную табличку с благодарностью к меценату. Изначально памятник благотворителю был установлен по инициативе первого президента РТ Минтимера Шаймиева. Все финансовые затраты на благоустройство сквера также взяла на себя семья Шаймиевых. Сложно найти упоминания в интернете о судьбе сквера на ул. Гвардейской, который обсуждали еще в августе 2015 года. Тогда уже было известно, что инвестором выступит стройкомпания «Грань». К осени «Грань» сделала для людей центральную площадку. Обсуждения по парку за Домом культуры им. Саид-Галеева в Дербышках тоже проходили летом прошлого года. В сентябре торжественно открыли площадь перед ДК, где реконструировали фонтан. Частично реконструкция коснулась и самого парка. Когда будет реализован весь проект благоустройства — неизвестно, так как на него нет средств.
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  • Летом в ходе подготовки проекта благоустройства излюбленной для спортсменов территории проходило несколько встреч с местными жителями, по итогам многочасовых обсуждений стороны вроде бы пришли к консенсусу.
    Олег Тихонов
  • Подрядчиком благоустройства Горкинско-Ометьевского леса было выбрано ООО «СК Прогресс». На это было выделено 115 млн рублей.
    Олег Тихонов
  • На данный момент практически завершено строительство двух мостов через овраги.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • На месте можно увидеть металлические каркасы мостов, на которых устанавливаются ограждения в целях безопасности.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Появились также беговые и выложенные плиткой дорожки.
    Олег Тихонов
  • Между ними пока торчат провода, которые, судя по всему, в дальнейшем заменят фонари.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • В глубь леса проложены дощатые покрытия, ведется работа и по созданию тематических зон.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Изначально заявлялось, что первую очередь работу планируют закончить в лучшем случае в сентябре, в худшем — до первого снега.
    Олег Тихонов
  • Улицы уже замело снегом, но пока работы на объекте идут полным ходом.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • В мэрии города говорят, что первая очередь Горкинско-Ометьевского леса в итоге будет сдана к середине декабря.
    Олег Тихонов
  • Излюбленное для казанцев место отдыха Лебяжье в программу по благоустройству парков и скверов не попало, но зато вошло в программу года водоохранных зон.
    Максим Платонов
  • Основные работы здесь касаются восстановления системы озер — планируется проложить полиэтиленовую трубу от озера Изумрудного (Юдинский карьер) к озеру Светлое Лебяжье.
    Максим Платонов
  • Будет построена насосная станция, установлены два насоса.
    Максим Платонов
  • Весной 2017 года во время паводка в озеро будет закачано более 400 тыс. куб. м воды.
    Максим Платонов
  • Стоимость этих работ оценивается почти в 50 млн рублей.
    Максим Платонов
  • Основную часть программы по благоустройству реализуют ОАО «ТАИФ» и ПАО «Казаньоргсинтез».
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Сейчас в лесопарковой зоне можно увидеть начало работ по прокладке труб.
    Максим Платонов
  • Обустройства сквера на ул. Парина местные жители ждали давно.
    Максим Платонов
  • Проект зеленой зоны был представлен на обсуждение еще в апреле этого года, а сейчас люди уже во всю пользуются всеми благами обновленной территории.
    Максим Платонов
  • Вместо усыпанной бутылками и другим мусором темной аллеи, по которой раньше вечером боялись ходить люди, сделали дощатую дорожку с освещением.
    Максим Платонов
  • А еще — мощеную аллею с большим количеством лавочек,..
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • … детскую…
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • … и спортивную площадки…
    Максим Платонов
  • … и специальную зону для выгула собак.
    Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Среди небольших скверов, которые также не обошла программа по реконструкции и благоустройству — территория под Кремлем вокруг памятника Асгату Галимзянову
    Олег Тихонов
  • Татарстанский благотворитель всю свою жизнь помогал не только республиканским детдомам, но и нуждающимся по всему Советскому Союзу.
    Олег Тихонов
  • Благоустроенное место с памятником назвали в его честь сквером Благотворителя и высадили там множество цветов.
    Олег Тихонов
  • Поставили большую скамейку из лиственницы.
    Олег Тихонов
  • Сделали освещение и установили памятную табличку с благодарностью к меценату.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Изначально памятник благотворителю был установлен по инициативе первого президента РТ Минтимера Шаймиева.
    Олег Тихонов
  • Все финансовые затраты на благоустройство сквера также взяла на себя семья Шаймиевых.
    Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Сложно найти упоминания в интернете о судьбе сквера на ул. Гвардейской, который обсуждали еще в августе 2015 года.
    D_O (skyscrapercity.com), август 2015 года
  • Тогда уже было известно, что инвестором выступит стройкомпания «Грань».
    prokazan.ru (осень 2015 года)
  • К осени «Грань» сделала для людей центральную площадку.
    prokazan.ru (осень 2015 года)
  • Обсуждения по парку за Домом культуры им. Саид-Галеева в Дербышках тоже проходили летом прошлого года.
    осень 2015 года
  • В сентябре торжественно открыли площадь перед ДК, где реконструировали фонтан.
    D_O (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Частично реконструкция коснулась и самого парка.
    Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Когда будет реализован весь проект благоустройства — неизвестно, так как на него нет средств.
    Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года
  • Герцог Игторн (skyscrapercity.com), осень 2015 года

К концу подходит сезон реконструкции парков и скверов. Фотокорреспонденты «Реального времени» обошли зеленые зоны и попытались оценить масштаб сделанных работ.

Текст - Мария Горожанинова

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