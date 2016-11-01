XI сессия Казгордумы: спортивные итоги и планы, госнаграды и новый начальник полиции

13:10, 01.11.2016 49 8
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в городской ратуше прошла XI сессия Казанской городской Думы. В повестке дня сессии 12 вопросов, в числе которых «О развитии физической культуры и спорта в Казани», «О реализации молодежной политики в Казани», «О развитии туризма в Казани» и другие.

Нового начальника УМВД России по Казани Алексея Соколова представили сегодня депутатам министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и мэр Казани Ильсур Метшин. Также Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды. Среди награжденных - сотрудники казанских предприятий, вузов, силовых структур и казанского исполкома.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 01 нояб
    Поздравляем Алексея с новой должностью!
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  • Анонимно 01 нояб
    Физкультура у нас и так отлично развивается
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  • Анонимно 01 нояб
    Долго длилась?
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  • Анонимно 01 нояб
    Татарстан: награды всем..
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  • Анонимно 01 нояб
    как в школе руки тянут
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  • Анонимно 01 нояб
    все одеты в одинаковые костюмы. прям как близнецы.
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  • Анонимно 01 нояб
    Чего там Бильгильдеева делает. Зарплату получает?
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    Анонимно 01 нояб
    Да чего они вообще все там делают?...
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