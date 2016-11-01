XI сессия Казгордумы: спортивные итоги и планы, госнаграды и новый начальник полиции

Сегодня в городской ратуше прошла XI сессия Казанской городской Думы. В повестке дня сессии 12 вопросов, в числе которых «О развитии физической культуры и спорта в Казани», «О реализации молодежной политики в Казани», «О развитии туризма в Казани» и другие.
Нового начальника УМВД России по Казани Алексея Соколова представили сегодня депутатам министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин и мэр Казани Ильсур Метшин. Также Ильсур Метшин вручил государственные и городские награды. Среди награжденных - сотрудники казанских предприятий, вузов, силовых структур и казанского исполкома.
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