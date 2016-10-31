Zavoisky Award 2016: как в Академии наук Татарстана награждали профессоров из США

17:08, 31.10.2016 27 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Академии наук РТ состоялось вручение международной премии имени Евгения Завойского 2016 года американским профессорам Майклу Боуману и Арнольду Райцимрингу за выдающийся вклад в развитие импульсного электронного парамагнитного резонанса и его приложений в радиационной химии и молекулярной биофизике.

Премию лауреатам вручили вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и академик Кев Салихов, по инициативе которого в 1991 году и была учреждена премия.

комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 31 окт
    почему именно в Татарстане эта церемония состоялась?
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    Анонимно 31 окт
    Потому что в Казани есть улица имени академика Е.К.Завойского.
    Шутка...
    Евгений Константинович сделал свое гениальное открытие (ЭПР) в Казани в 1944 г.
    Ответить
  • Анонимно 31 окт
    Красный галстук со слониками и бабочка - улёт!) сразу видно - не местные))
    Ответить
    Анонимно 31 окт
    +1
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  • Анонимно 31 окт
    какие интеллигентные лица
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  • Анонимно 31 окт
    полон зал
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  • Анонимно 31 окт
    Кучка старперов собралась за очередной медалькой.
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  • Анонимно 31 окт
    Теслу забыли пригласить.
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  • Анонимно 31 окт
    Почему у нас церемонию проводили?
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  • Анонимно 31 окт
    Кучка не местных людей. Такие смешные.
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