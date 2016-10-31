Zavoisky Award 2016: как в Академии наук Татарстана награждали профессоров из США

Сегодня в Академии наук РТ состоялось вручение международной премии имени Евгения Завойского 2016 года американским профессорам Майклу Боуману и Арнольду Райцимрингу за выдающийся вклад в развитие импульсного электронного парамагнитного резонанса и его приложений в радиационной химии и молекулярной биофизике.
Премию лауреатам вручили вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и академик Кев Салихов, по инициативе которого в 1991 году и была учреждена премия.
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